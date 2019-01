Hemisphere Sound #09 : Madagascar et ses rituels musicaux

Pour ce nouveau volet d’Hemisphere Sound, nous embarquons pour les rivages de l’Océan Indien et ses musiques insulaires. Cette semaine ce sont les richesses musicales de l’île rouge que nous explorerons.

A bord de ce voyage radiophonique, nous sommes accompagnés par Renaud Brizard, ethnomusicologue qui collabore avec le musée du Quai Branly où il organise les Hip Hop Collections, et Ben Andriamaïtso, premier DJ français à avoir remporté le championnat DMC de Djing en 2001, plus connu sous le nom de KODH.

Avec plus de 24 millions d’habitants, Madagascar compte de nombreuses communautés ethniques qui ont chacune leurs spécificités culturelles mais qui ont comme point commun le culte des ancêtres et la musique. En effet, les musiques malgaches font partie intégrante du quotidien sur l’île et accompagne les différentes étapes de la vie humaine, de la naissance à la mort. Avec l’aide de nos deux invités, nous allons donc écouter et étudier ces rites musicaux traditionnels, puis s’intéresser à la création plus récente.

Bonne écoute! A bientôt pour une notre deuxième émission autour de l’Océan Indien, cette fois consacrée à la Réunion et ses musiques.

Une émission présentée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot, réalisée par Claire le Gac et éditée par Sylvain Pinot.