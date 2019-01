Hemisphere Sound #08 : Four Seasons mix // 05.01.19

Une rétrospective musicale de sons dénichés l’année passée pour entrer en 2019 de bon pied!

Aloha people! Cette semaine Claire a concocté un mix carrément éclectique inspiré de ses multiples voyages tout au long de la saison musicale 2018. En ouverture, un gros coup de coeur qui fait chaud au corps surtout l’hiver avec ce Marvin Gaye acappella sorti en 1984. D’autres jolies expériences oniriques comme ces morceaux jazz made in Brazil de Cesar Camargo ré-édité par Mr Bongo et Hermeto Pascoal déterré des années 70′ par Far Out Recordings, ou encore les sensations psychés Mildlife et Kikagaku Moyo qui ont sorti chacun leur nouvel album à l’automne dernier. Et bien-sûr, du groove et encore du groove au printemps comme en été avec quelques beaux coups de pioches sur Chiara Civello, l’excellent Nu Guinea d’avril dernier, le nouveau Red Axes, et un final sur les terres orientales de Coobe.

La playlist est dispo ci-dessous, bonne écoute!