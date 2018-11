Hemisphere Sound #03 : Les Tropiques Brésiliens // 27.10.18

Pour la première étape de ce nouveau dyptique, on part du coté du Brésil, un pays qui regorge de richesses musicales.

Alors on vous propose un petit voyage dans le temps, qui débute dans les années 50. Cet itinéraire choisi sillonera entre les rythmes de la Samba et la mélancolie de la Bossa Nova, pour s’arreter fin 60 / début 70 alors qu’apparait le Tropicalisme et ses influences occidentales.

Une émission animée par Sylvain Pinot et Claire Le Gac, réalisée par Claire le Gac et éditée par Sylvain Pinot.