Bienvenue dans votre émission de l’été, votre émission spéciale drag qui vous parle de l’actualité drag parisienne et française ! Aujourd’hui, MyëVe Märchen est toute seule à la présentation car cette fois Miss Fit Of Nine passe sur l’autre siège, du siège de présentatrice à celui d’invité. Autour de la table, Fury of Nine et Belle DeLaire.

Présentation: Miss Fit Of Nine, MyëVe Märchen

Chroniques: Fury Of Nine, Belle Delaire, Cecilia Da Colonia

Réalisation: Cécilia Da Colonia