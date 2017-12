Grand Format #6: Martin Boissau // 06.12.17

Pour le numéro 6 de Grand Format, nous avons le plaisir de recevoir l’ingénieur du son Martin Boissau.

Nominé aux Césars pour le son de Frantz, il a aussi travaillé sur Taken ou 35 rhums.

On parle avec lui de son métier, du cinéma, de ses rencontres, anecdotes ainsi que de son film de chevet, Adieu Philippine réalisé par Jacques Rozier en 1962. Du côté des chroniqueurs, Luc et Josselin nous parlent de Ben Burt, célèbre designer sonore, de l’exposition Clouzot à la Cinémathèque française et même du pop-corn en salles ! Et on n’oublie pas le blind-test, qui nous a permis de faire un petit tour non-exhaustif de la filmographie de notre invité.

Musiques

Y crois-tu, Fishbach

The sharing song, Jack Johnson

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Léa Baggi & Théo Lopez