Grand Format #18: ROB // 24.02.19

Ce soir nous recevons le compositeur ROB ! Il a composé des bandes originales pour Rebecca Zlotowski, avec laquelle il collabore régulièrement, mais aussi celle du « Bureau des légendes » et bien d’autres encore. Bref, on parle de son travail, de son rapport à la musique et de ses collaborations avec les cinéastes.

Sans oublier les chroniques de Luc et Josselin, avec, en vrac, des infos, un blind test et une analyse du travail de notre invité.

Musiques

Xy, Rob (Belle épine, Rebecca Zlotowski)

Strate 34 long, Rob (Le bureau des légendes, Éric Rochant)

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Théo Lopez