Gestalt – Épisode 5 : Perception, Audition et Création

Pour cet épisode, nous nous retrouvons pour une nouvelle heure d’émission GESTALT en compagnie de Zoé Besmond de Senneville et Léo Varnet. Nous parlerons pendant cette émission de sens cognitifs, et de la perception sous le prisme de l’audition. Quand nos sens tels que l’audition sont troublés – comment notre monde intérieur, notre environnement s’exprime et comment aborder le travail de création notamment artistique et musical avec ces troubles ? Que pouvons-nous apprendre de la perte d’audition et de son traitement notamment à travers les travaux de recherche existants, l’expérimentation ou encore la création artistique ? Et quelles sont leurs ​limites. Enfin, quelles alternatives ou stratégies nouvelles pouvons-nous relever quand il s’agit d’allier le son, la musique et la perte d’audition.

Invités :

Zoé Besmond de Senneville est comédienne, autrice, modèle d’art, et créatrice. Concernée par ce que l’on appelle l’otospongiose cochléaire, pathologie qui entraîne une perte de l’audition par la détérioration de la régénération osseuse de l’oreille moyenne et touche qui aussi l’oreille interne. Zoé publiera d’abord sous forme de podcast Journal de mes oreilles, un récit autobiographique qui raconte sa perte auditive, puis ce podcast est devenu un livre paru aux Éditions Flammarion en 2021. https://zoebesmonddesenneville.art/

Léo Varnet est Chargé de Recherche au CNRS, affilié au Laboratoire des Système Perceptifs de l’École Normale Supérieure Paris. S’intéressant principalement à la perception auditive et au développement de techniques statistiques et de traitement de signal pour la recherche, il est également enseignant en Perception & Psychoacoustique à l’Université du Mans. https://lsp.dec.ens.fr/fr/member/1066/leo-varnet