FUN THUGS ~ ETHER et CRAC ! anthologie

Fun Thugs ft >> ETHER et CRAC !

Ce soir vendredi 6 avril de 22H30 à 00 H sur Fun Thugs, 93.9 FM, on rencontre Ether et Crac !

A priori on va écouter de la musique … Vous les connaissez ce sont des consanguins de Campus, on fait un b2b en quelques sortes, mais face à eux c’est comme si nous n’avions pas quitté la cour de récré, mais parce qu’on est fan ils sont cool et ils ont acceptés de venir, eux qui ont la plus classique et abordable émission de musique de radio Campus : avant et après rock, post-psyché, techno acoustique, ambiant hard core et dub symphonique : les gas sur la photo ( la photo du bas ).

https://www.radiocampusparis.org/etheretcrac/

>>>> réalisation : Eglantine Laval, Laura Elias, Elias Saïti et Florian Hiboux <<<<<<<<<<<

Fun Thugs – création émergente expé indé – improbabilités off -scènes – musique/ art contemporain – Paris –93.9 FM – 22H30 >>> minuit le premier vendredi du mois