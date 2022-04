FRICTIONS #4 : SCIENCE-FICTION // 04.04.2022

Frictions se perd dans le temps et l’espace!

Dans cet épisode, puisant son inspiration dans le space-opéra et le near futur, Frictions rentre en collision avec le vaste univers de la science-fiction.

William nous raconte une histoire d’amour avortée entre un humain augmenté et un descendant des derniers terriens tandis que Marion, s’inspirant des élections présidentielles, imagine des passages entre plusieurs espaces temps autour d’anneaux de feu et de guerre atomique.

Et voici la playlist qui nous accompagne :

Chet Baker : Ev’ry Time We Say Goodbye

Massive Attack and Young Fathers : Voodoo In My Blood

Magma : The Last Seven Minutes

Tuxedomoon : No Tears

Visage : Fade To Grey

Johnny Cash : Ring Of Fire

Sheitan Brothers :Bled Runner “Road666”

Colette Magny : J’ai suivi beaucoup de chemins

London Grammar : Wasting my young years

Cet épisode a été diffusé en direct lundi 04 Avril 2022 sur Radio Campus Paris.