FRICTIONS #1 : LE DÉBUT // 04.10.2021

Frictions, portraits musicaux d’une foule vagabonde.



Nous ne sommes pas tous seuls nos têtes. Une foule vagabonde est en transit dans notre cortex, un foule qui se croise, s’observe et qui fait route ensemble. De ces frictions, sont nées des histoires que nous vous racontons en musique.

PLAYLIST

Moondog : Why Spend The Dark Night with you ?

Moondog : All Is Loneliness

Brigitte fontaine : Demi clocharde

Princess Chelsea : Cigarette duet

Hubert Félix Thiéfaine : Les Dingues et les Paumés

The Cure : A Forrest extented version

Moriarty : Loveliness

Karl Biscuit : Regrets Eternels

LSD : Salut les copains

Beton plastic : putain ça çraint

Michael Andrew : Peter and Sylvie

———————————————-

Hoba Hoba Spirit : Le Maroc

The National : Fake Empire

Nick Cave, Bertrand Cantat : Le chant des Partisans

Mina : Citta Vuota

Sepultura : Roots bloody roots

Asma Hamzaoui et the Bnat : Timbouktou

Colette Magny: Melocoton

The Clash : Rock the Casbah

Nass El Ghiwane : Fine ghadi byia khouya