Fraîche Liste // Octobre 18

“Et laisse le clair de lune me conduire n’importe où en suivant la marée. Et si je chavire, laisse faire car je me suis senti trop invincible. J’ai besoin de sentir des profondeurs plus profondes que les plus profondes des connections. Oooh… Cet amour d’automne…”, qui a fini par pointer le bout de son nez alors que l’été jouait les prolongations comme RCP dans ses vacances. D’où cette rentrée tardive, à contre-temps, “décalée” comme disent les plus foufous d’entre nous. C’est qu’on n’est ni à l’école, ni au sénat. Trop fêtards pour l’une et trop vivants pour l’autre, dans les deux cas trop immatures. Voici pourtant venu le temps de cet amour d’automne que chante Death Cab For Cutie. Manque de bol pour la bande de Bellingham, leur dernière galette Thank You For Today n’a pas convaincu l’exigeant comité de sélection de la plus chaude des Fraîche Liste. Mais qu’ils ne jouent pas les surpris, après tout “Cet amour d’automne, oooooh n’est pas suffisant”. Chez nous, l’amour d’automne se chante d’abord en français, langue officielle du spleen dans laquelle Grand Blanc regrette les visions de sa “Télévision” sur ce genre de boucle mélodique entêtante aujourd’hui parfaitement récité. Comme une évidence, Flavien Berger fait également partie de notre première livraison de la saison, son titre “Deadline” étant arrivé juste à temps (contredisant ainsi malheureusement tout son propos, désolé Flavien). Enchantée Julia et Prince Waly “jouent du Marvin Gaye avant que le jour n’illumine les cieux” sur leur “45 Tours” aux couleurs d’été indien, clip de plage à l’appui. Plage sur laquelle on se poserait bien pour coller les feuilles “En L” avec Odezenne (et n’oubliez pas la drogue c’est mal). Derrière ce name dropping de qualité (si si), la première Fraîche Liste de la première saison post-20 ans de RCP est aussi là pour réaffirmer encore et toujours notre envie d’éclectisme, en slalomant entre les appels à l’aide déchirants de Birds in Row (“We vs. Us”), le punk-rock sautillant de The Frights (“CRUTCH”), le synthé saturé de Mitski (“Washing Machine Heart”) et le hip-pop savoureusement crétin de Jimothy Lacoste (“I Can Speak Spanish”). 30 morceaux pour un mois, un par jour et c’est comme le Danacol. Sauf que nous, on vous fait vraiment du bien.

Texte : Erwan Duchateau