Fraîche Liste // Novembre 19

Il est venu le temps maudit des jours trop courts où les soirées sont déjà des nuits. Étranges moments, entre douce mélancolie des feuilles d’automne rougies et dépression post-solaire, où “mes os deviennent froids, mais le monde s’enduit de sucre” comme le narre Trentemøller dans un “Blue September” de circonstance. Quoi que pour un Danois, nos déprimes d’automne font sans doute bien pâle figure. Il ne nous en faut que très peu pour ne rêver plus que de plaids, de thés poire-vanille et de sweats trop épais. Dans le transistor (laissez-moi croire que vous en possédez un et disons que vous vivez dans l’Arkansas), une guitare grogne nonchalamment et une voix, quelle voix mes aïeux, s’extirpe des enceintes, la bouche pleine de romance perdue. Une voix qui chante le blues, le manque, l’absence, contagieuse comme le rhume qu’on va tous se chopper d’ici 15 jours et qui servira au moins à faire semblant que nos “sniff sniff” sont la faute des gouttes au nez. Sommes nous dans les années soixante et la Fraîche Liste existait-elle déjà ? Bien sûr que non nous hurle Johny Smile du bas de son bloc. Mais l’inverse est bien plus heureux car la musique des temps passés continue de vivre en novembre 2019 à travers Son Little, échappé du transistor, à travers Songhoy Blues, depuis le Mali. Deux artistes que la Fraîche Liste est si fière de faire se réunir, aux côtés d’un jeune homme comme Oscar Clark qui dans son titre “A 2 Z” relit savamment ce classique blues pour lui offrir un écrin pop comme trop rarement un Français est parvenu à le faire. Il est “meilleur que l’amer” et nous serons meilleurs que cette apathie d’heure d’hiver, car dans notre sélection comme dans les nuits de novembre se niche une rage qui gronde, une énergie froide de sauvagerie sèche lézardant sur les pavés, alors que “tout le monde dort dans le voisinage” et qu’Arrow de Wilde revient, sauvage, avec les Starcrawler. Sont-ce les étoiles, qui scintillent dans nos oreilles ? Avec les synthétiseurs d’Apollo Noir, les sens finissent par se confondre. La nuit est plus longue, alors faites de beaux raves. Comme le chante Pony del Sol, “chaque nuit nous rend plus clairs et plus fiers”. Bon mois de novembre à tous.

Texte: Erwan Duchateau

Sélection: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Mylène Mauricrace