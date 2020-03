Fraîche Liste – Mars 20

Tels.elles de talentueux.euses maîtres-artisans kebabiers, les programmateurs.trices de la Fraîche Liste ont découpé les sorties musicales de ces dernières semaines pour en extraire le meilleur, le plus juteux, le plus tendre, et vous servir le plus savoureux des sandwichs. Avec Laylow, Jonny Vegas, Vicky R, Geeko, Zeuzloo, Izen, retrouvez les meilleures tranches du rap français actuel dans vos assiettes. Les doux arômes soul du R&B de Joanna viennent relever le rock rageur de Violent Soho, Tazieff et TH Da Freak, alors que Derive Phantom et Romane Santarelli vous attendent pour le dessert. Bon appétit !

Edito: Erwan Duchateau

Sélection: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Mylène Mauricrace