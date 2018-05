Fraîche Liste // Mai 18

Unknown Mortal Orchestra, « Sex & Food », Jagjaguwar

Indie. Malgré quatre albums au compteur et des critiques élogieuses, le trio Unknown Mortal Orchestra reste pourtant un des secrets les mieux gardés de la scène indie pop. On compte sur leur nouvel opus « Sex & food » pour que l’injustice soit réparée car leur musique aussi originale qu’immédiate est un modèle de songwriting et de classe. Pop, disco-funk, garage rock, folk… chacun des titres explore des horizons différents (l’album a été enregistré aux quatre coins du monde) sans pour autant laisser un sentiment de fourre-tout. Les fans de la première heure ne seront pas désorientés, les nouveaux auditeurs s’y plongeront avec délice.

Initials Bouviers Bernois, « Initials Bouviers Bernois », Croydon Records

Jazz Mod. Trio Orgue/Basse/Batterie, Initial Bouviers Bernois surprend par son esthétique aux antipodes des musiques actuelles contemporaines : pas de rap, pas de productions électroniques ou de refrains pop, mais un Jazz Mod inspiré, aux influences Rhythm’n’Blues. Signé sur Croydon Records, division du label espagnol Bickerton Records, le groupe est pourtant originaire de Rennes, et Pierre, Valentin et Léo, les trois musiciens, officient par ailleurs dans PAN, The Madcaps ou les Spadassins. Leur premier album eponyme, sorti le 11 mai, livre des morceaux instrumentaux ainsi que des chansons, au niveau technique élevé et au groove chaloupé, mais c’est bien en live que le groupe délivre véritablement tout son savoir-faire et ambiance l’assemblée !

IAMX, « Alive in New Light », IAMX

Tranchant. Et si on profitait du retour des beaux jours pour faire plaisir à ceux qui regrettent l’air frais de janvier ? Avec son nouvel album, IAMX (Chris Corner pour les intimes) mêle à merveille le lyrisme de ses mots et la froideur des synthétiseurs qui caractérise sa musique. Cinglantes comme de l’acier, les sonorités trouvées pour ce nouvel opus se nouent en complexité mais savent se délier pour laisser exploser des refrains mélodieux, chantés seul ou en featuring avec Kat Von D, dont la voix apporte un peu de douceur à la mélancolie du Britannique.

Astéréotypie, « L’énergie positive des dieux », Air Rytmo/Association Astéréotypie

Musique brute. Lors de la première écoute, on pourrait penser à Diabologum ou les plus contemporains Fauve: des paroles fleuves qui s’écoulent de la bouche du chanteur avec une certaine urgence, dans un spoken-word vertigineux. Mais en prêtant l’oreille plus attentivement, on sent que le discours ne fait ici pas état d’une expérimentation ou d’un mal être générationnel. Il est candide, et par sa candeur poétique, onirique, il ose tout bousculer sur son passage. Le groupe, composé de quatre jeunes chanteurs et auteurs, naît à l’Institut médico-éducatif Alternance 92 de Bourg-la-Reine en 2013 lors d’un atelier d’écriture et de poésie lancé par Christophe L’Huillier, un éducateur spécialisé. Puis vient la rencontre avec le groupe Moriarty qui a mené à la sortie de ce très bel album, « L’énergie positive des dieux », une nouvelle musique brute où s’entremêlent rock indé et poésie à vif.

