Fraîche Liste // Juin 18

Courtney Barnett, « Tell Me How You Really Feel », Marathon Artists

Musclé. Courtney Barnett n’en aura jamais fini de répandre la douceur de sa voix sur le monde. Mais après s’être délicieusement égaré aux côtés de Kurt Vile dans un disque à deux têtes l’an dernier, l’autrice/compositrice reprend seule la route d’un rock plus efficace et pêchu que jamais. Avec son nouvel album Tell Me How You Really Feel, Courtney Barnett se lâche et prend le temps de laisser grogner les guitares, toujours sur ce même vieux rythme de batterie qui caractérise l’indie australien depuis plusieurs années. Un second disque aux allures de confirmation.

Brainbow, « Brainbow », Mikrokosm

Psyché. Le quintet originaire de Lyon, que l’on connaissait jusqu’alors sous le nom d’Alexis And The Brainbow, a sorti son premier album sobrement intitulé Brainbow. Enregistré et produit au studio Microkosm, on retrouve tout au long des 11 morceaux des influences rock, sombres et parfois psychédéliques, mais également des sons pop tirés des 70’s. Si la majeure partie des textes sont écrits en anglais, on retrouve à plusieurs reprises des morceaux chantés en français. On appréciera une écoute de l’album sur la durée et on ne peut que vous conseiller notre coup de coeur pour deux morceaux pourtant aux antipodes musicalement : Space Trip et So Long.

Triptides, « Visitors », Requiem pour un Twister

Pop. Triptides, c’est la rencontre entre l’Amérique et la France. Ce qui unit Josh Menashe, Glenn Brigman (les membres originels du groupe) et leur label français Requiem pour un twister, c’est le mélange entre une énergie rock et le goût de la mélodie pop. Leur album se nomme « Visitors » mais ils ne sont pas touristes en la matière. C’est le sixième opus sur lequel ils distillent leur pop psychédélique, qui restent dans la lignée de leur discographie avec une attention toute particulière aux arrangements, qui nous plonge plus que jamais dans la mélancolie des sixties.

Cuco, « Chiquito », Cuco

Coeur Brisé. Ce nom ne vous dit peut être rien mais ce très jeune musicien (19 ans) est déjà la coqueluche des californiens. Et on les comprend ! Dès la première écoute, difficile de résister. C’est comme si on avait toujours connu Cuco. Il grandit à Hawthorne, California d’où sont originaires les Beach Boys et c’est la même ambiance légère qu’on retrouve chez lui. On pourrait également le comparer à Mac DeMarco, augmenté d’ une touche de synthé et de rap, mais ce que l’on ressent à l’écoute de cet EP, c’est qu’il signe le premier chapitre d’un personnage déjà singulier, construit autour d’une mythologie faite de fumée, de voiture familiale, de fantasmes adolescents et de coeur brisé.

Pour découvrir l’intégralité de la Fraîche Liste: