Fraîche Liste // Janvier 19

Alors ça va, on tient debout, on y voit clair ? Pas trop de trous dans la tête, pas trop dur de s’y remettre après les fêtes ? Il serait sans doute de bon ton de suivre la tradition et d’ouvrir ce billet par un “bonne année !” que nous vous lancerions joyeusement au visage, sans aucune considération pour votre état d’esprit au moment où, émergent du lourd sommeil sans rêve de celui qui a trop bu, vous parcourrez ces lignes à la recherche d’un peu d’espoir. Ils sont là, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, tous ces gens que vous allez croiser durant un mois et égrener comme un compte à rebours : “Et lui, il me l’a souhaité ? Elle je sais que je ne l’ai pas encore vu… Oh non, encore une newsletter qui me la souhaite… C’est la quatrième ce matin !”. Alors on vous l’épargne, cette injonction au bonheur. Pourquoi ne pas aller vers quelque chose d’un peu plus innovant ? “Je m’appelle bonjour, mon fils est un rhinocéros”, se présente De Saturne dans notre première Fraîche Liste de l’année. Voilà qui est original. Sentez comme on est plus léger. Comme le chante Solal Roubine, “pas besoin de fric pour rêver d’être un oiseau”. Suffit de quelques mélodies, de l’enivrante Charlotte Adigéry à Mauvais Oeil et sa pop synthétique. Deux titres frais comme le vent d’hiver, celui qui caresse juste au-dessus des oreilles quand on a les cheveux un peu humide et qui balaye du même coup toutes les idées sombres alors que nous le fuyons, ingrats, pour courir nous réchauffer. Heureusement, les rimes autotunées de Zed Yun Pavarotti et X.Wolf coulent dans notre chocolat chaud comme de longs filets de marshmallow. Les plus costauds verseront dans l’”Ultra Violence” made in Jorge Bernstein & The Pioupioufuckers (meilleur nom de groupe) comme on sauce son café au whisky pour se donner du courage. La voici, la première bande son de cette page blanche qu’est 2019. Celle qui ne vous souhaite pas une bonne année, mais qui sera chaque mois dans vos oreilles pour guider votre stylo et vous aider à noircir la feuille de jolis moments colorés.

Texte: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver

Pour écouter la Fraîche Liste complète: