Fraîche Liste // Février 19

“Dumb Kids Try To Play Punk Music”. C’est ainsi que se nomme l’EP du groupe Cheap Teen sorti en ce début d’année, EP dont vous n’avez certainement jamais entendu parler puisqu’il n’appartient à aucune de vos playlists Spotify. Mais pourquoi lui accorder tant d’importance, à cet EP, autopublié sur YouTube, ne dépassant pas les 10 minutes et 32 vues (peut-être 33 depuis hier soir, tout va si vite sur internet) ? Parce que les Cheap Teen sont la quintessence, la renaissance, l’alpha et l’oméga de ce qui nous pousse, à Radio Campus Paris, à nous réunir une fois par mois pour concocter la Fraîche Liste. Notre dernière réunion fut marquée de plusieurs interrogations qui commencent à devenir récurrentes : comment faire la place qu’elle mérite à la musique urbaine tout en restant alternatifs, alors que nos consommations personnelles se résument souvent aux grosses productions du genre ? Comment passer outre la façon dont sont mixées et mises en avant de façon stéréotypée les voix féminines dans la pop, pour parvenir à une Fraîche Liste parfaitement mixte ? Est-on, de par notre genre (nous sommes quatre hommes), plus difficiles avec les voix de femmes qu’avec les voix d’hommes ? Et surtout la plus importante d’entre elles, posée par notre directeur d’antenne : doit-on s’autoriser à ramener des bières pour la réunion ? Plus thermomètre d’une époque que Madame Irma de BFM, ce sont ces heures de digging (cette nouvelle tendance venue des US qui fait fureur à Paris) couplées à un profond questionnement de notre rôle de programmateur qui nous permettent de vous emmener vous asseoir ce mois-ci dans l’apocalyptique “Salle des Fêtes” de Strasbourg, noyer votre chambre dans le chanvre avec Enchantée Julia, et laisser les mélodies nuageuses de Tallies vous bercer. Entre la pop rétro-porno des Spang Sisters et l’inquiétant trip nocturne d’Esteban Van Der Guy se dessinent les contours d’un monde imparfait dans lequel Foals et 21 Savage sirotent un chocolat chaud. Ce monde, c’est celui de la musique, tel que nous la voyons depuis notre fenêtre. Et s’il peut nous arriver de chercher une meilleure façon de voir, nous sommes fiers d’avoir aperçu ce mois-ci ces quatre gamins de Maisons-Alfort, Cheap Teen, qui nous rappellent avec leur insolente jeunesse que femmes, hommes, chanteurs suaves, diva, rappeuses, musiciens, DJ, ont tous eu en commun ce petit moment de débilité qui leur a permis de croire qu’ils pouvaient essayer de faire de la musique (punk). C’est finalement tout ce que nous avons à vous offrir, une troupe d’enfants débiles. De merveilleux enfants débiles. Bon mois de février.

Texte: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver