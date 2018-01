Fraîche Liste // Février 18

GET CAPE. WEAR CAPE. FLY

Get Cape. Wear Cape. Fly, « Young Adult », Xtra Mile Recording

Renaissance. L’adolescence s’étendrait aujourd’hui sur une période de près de 10 ans, selon une étude à la fiabilité discutable. Discutable car, comme le montre une nouvelle fois Sam Duckworth, elle n’est qu’une question d’état d’esprit. Le chanteur/musicien britannique, à 31 ans, n’en semble toujours pas sorti. Et revient sous un nom de scène qu’on lui connaissait déjà pour redorer un peu son blason, après une sortie discutable en 2014. Parfois naïf dans son utilisation de la guitare acoustique, son Young Adult gagne en complexité en posant le tempo et laissant traîner la voix. A se repasser plusieurs fois pour en saisir toutes les nuances.

VOYOU

Voyou, « On s’emmène avec toi », Entreprise/ALSO

Nostalgie. Voyou, c’est un grand enfant. Un enfant qui fait des dessins et qui écrit des chansons pour les grands. Pour lui, la cour de récré n’est que le « reflet du monde de demain ». Sur une instrumentation electro, il glisse sa voix et ses textes teintés d’une fausse naïveté et d’une douce nostalgie dans laquelle on saute à pieds joints. On l’entend parfois souffler dans une trompette, car cette terreur a été formée sur les bancs du Conservatoire. Toute dernière signature du label Entreprise qui défend la chanson en français, il nous ouvre la porte, avec son EP » On s’emmène avec toi » d’un univers qui nous fait retomber en enfance, peuplé de légendes urbaines et de monstres gentils.

MOLECULE

Molécule, « -22.7° », Mille Feuilles / Because

Molécule marqué à froid. En 2014, le producteur Français Molécule embarquait pour 34 jours en Mer du Nord à bord d’un chalutier de 90 m de long pour composer à partir des sons captés durant ce séjour surprenant son album « 60°43’ Nord ». Trois ans plus tard, il reprend le concept mais s’installe cette fois dans le village de Tiniteqilaaq au Groenland, où, isolé pendant 5 semaines il s’est nourri de l’environnement tant de manière sonore que de manière spirituelle pour composer un magistral nouvel album : « -22.7° ». À l’instar du morceau Violence, les sons captés, retravaillés et mélangés à l’électronique retranscrivent le froid glacial et la brutalité de l’environnement. On ne profite finalement que dans l’urgence d’un moment de répit pour apprécier la beauté des paysages avec le morceau Délivrance ! De quoi nous faire relativiser l’hiver pluvieux !

NILS FRAHM

Nils Frahm, « All Melody », Erased Tape Records

Néo mélancolie. Pianiste de formation, Nils Frahm s’est forgé une place de choix sur la scène néoclassique avec une poignée d’albums intimistes. Toujours sous haute influence des maîtres du genre – Philip Glass en premier lieu – « All melody » se veut a mi chemin entre la méditation et le dancefloor. Mystérieuses, ces longues pièces contemplatives nous entraînent dans des contrées oniriques et mélancoliques d’une rare beauté. Un des chocs de ce début d’année.

