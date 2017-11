Fraîche Liste // Décembre 17

AMBROSE

Ambrose, « Romance », Romance

Romantique. Une ambiance feutrée et pleine de romantisme enrobe le deuxième EP du duo Ambrose. On entre dans leur univers avec l’émoi d’un premier rendez-vous (« Romance « ) et on en sort avec le cœur empli d’amours fantasmés (« Keesee »). Les 4 titres qui composent ce disque oscillent entre une écriture pop, des sons de guitare à la Mac de Marco et un groove r’n’b. Le tout produit dans un écrin de velours, comme pour souligner l’élégance des sentiments amoureux et l’innocence des amours naissants.

UNNO

Unno « Amaai », Nowadays Records

Entre deux pluies. UNNO sort (enfin) son premier album sur Nowadays Records ! J. Kid, Tissmé et Awir Leon, tous les trois originaires de Dunkerque et membres du collectif JAYFLY et qui forment ensembles le groupe Unno nous livrent « Amaai», un 15 titres remarquable, précis et uniforme. Il fait suite à leurs deux EP « Silence » et « As We Land » et confirme le travail du groupe pour une identité sonore forte résolument moderne. « Amaii » qui signifie en japonais « entre deux pluies » puise effectivement son inspiration entre électro et hip-hop et dresse le constat d’une époque plongée dans le noir, où il est nécessaire que chacun trouve sa propre lumière. Cet album est sans hésiter le parfait parapluie printanier ! «

HOBOSEXUAL

Hobosexual, « Monolith », Hobosexual

Passe de trois. “Ne jugez pas un livre d’après sa couverture”, écrivait Ray Bradbury dans son célèbre roman d’anticipation Fahrenheit 451. Un conseil qu’il faut également appliquer à « Monolith », troisième album de l’infernal duo de rock psyché/garage américain Hobosexual. Derrière sa pochette digne des groupes de heavy les plus kitchs des années 80 se cache un disque qui ne transige pas avec son amour du riff des guitares qui hurlent, sans pour autant s’enfermer dans un nostalgisme devenu parodique dans le milieu heavy. Arrangements subtils, progressifs, voir psychédéliques, en font un album duquel on ne peut se lasser.

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS

James Holden & The Animal Spirits, « The Animal Spirits », Border Community Recordinds

Electro-cosmique. Déjà auteur de deux albums qui ont marqué la musique électronique des années 2000, l’anglais James Holden frappe encore un grand coup avec son nouveau projet qui embarque le batteur Tom Page et le saxophoniste Etienne Jaumet. Enregistré en live sans retouche, cette musique cosmique qui embrasse le jazz, le krautrock, la noise et l’expérimental est aussi belle et puissante qu’elle est difficile à décrire. On tient là un des disques de l’année

