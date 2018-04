Fraîche Liste // Avril 18

SUUNS

Suuns, « Felt », Secretly Canadian

4 Garçons Dans le Vent. En une poignée d’albums, le quartet canadien Suuns a su se faire une place de choix dans le paysage indie rock actuel avec une musique exigeante qui ne ressemble à aucune autre. Autrefois sombre et distordu, leur son sait maintenant s’apaiser entre les moments de tension, voire se montrer lumineux et mélodique. Sans toutefois renier l’expérimentation qui leur a donné leurs lettres de noblesse, Suuns a su se réinventer en douceur tout en conservant leur univers si particulier. La marque des grands.

THE DECEMBERISTS

The Decemberists, « I’ll be your girl », Capitol

Chorale. Comme le printemps, The Decemberists est de retour pour vous faire redécouvrir des sensations qui vous pensiez disparues avec ces longs mois d’hiver. Troupe d’indie rock biberonnée à Morrissey et R.E.M., les Portlandais reviennent avec un huitième album bigarré, grandiloquent et jouissif qui transformera votre vie en un épisode de High School Musical. Avec une base folk toujours appuyée, le groupe s’autorise quelques écarts plus heavy, et surtout une fantaisie progressive en fin d’album qui montre toute l’étendue de leur répertoire pop.

THEO LAWRENCE & THE HEARTS

Theo Lawrence & The Hearts, « Homemade Lemonade », Gentilly Potion

Songwriting. À l’origine du projet, Théo Lawrence, franco-canadien dans la vingtaine, qui s’entoure d’un quatuor qu’ils nomment The Hearts. Le groupe propose un mélange de soul, de country et de rock’n’roll agréablement bien incarné et dont le songwriting impeccable n’a rien à envier aux plus grands. Pour ce premier album, Homemade Lemonade, le son est finement travaillé et les morceaux bien sélectionnés. Après une tournée dans toute la France, le groupe se produira le 27 Novembre au Trianon, l’occasion d’apprécier une véritable performance du leader et la remarquable présence de l’orgue !

FANTOMES

Fantomes, « Mountain », Pan European Recording

Hanté. La dernière signature de Pan European Recording est définitivement hantée. Hantée par l’esthétique des années 90, hantée par une adolescence à l’américaine fantasmée. Derrière ce projet, Mus (batteur du groupe Bagarre) et Paul (à la guitare) ressuscitent un power rock un peu boudé par l’indé. Ils composent ensemble la bande originale parfaite d’un teen movie jamais réalisé, qui mettrait en scène deux skateurs plongés dans un univers entre nostalgie et insouciance, avec l’espoir que tout ira mieux si l’on garde le sourire.

