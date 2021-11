Fine « Gisement » Cuts // 23.11.21

Aujourd’hui c’est l’hommage à Pat Martino… Légende de la guitare jazz… Et aussi un petit paquet d’incroyables groupes parisiens: The Supertights (Q Sounds Recordings, quasi le seul et unique label de soul français !), Larry Cover (Seb Levanneur je te vois ! ), The Big Hustle (encore lui !?! bah oui, c’est encore lui et avec de la bonne funk comme on aime), Lulu Van Trapp (un des groupes les plus frappadingues qu’on ait passé dans Fine Cuts), et Underground Canopy (je ne dirai rien sur eux, allez écouter ^^ ).

On se fait aussi un petit détour par la Havane avec Al Quetz qui vient de sortir son album « Habanologia » sur le label Stillmuzik ^^

Tracklist:

PAT MARTINO – Just Friends

Al Quetz – El café De Maria y el Baile de Celso / Oda

The Supertights – Police & Barbecue / Down in the grave / Sweet Extasy

Larry Cover – Hustle to Survive

The Big Hustle – Krispy

Phil Krilla – PIONEERS feat Guilty Simpson, Essa & Brotheman

Underground Canopy – Stoopid Game / Feelm Intermission / Tony Sendo

Brainstory – Scissors / Seasons

Lulu Van Trapp – Brazil / Korean BBQ

The Waxidermist – Enter the Dojo feat Starrlight

Gregory Isaacs – Night Nurse

Bruce Harris – Ellington Suite

Clifford Brown (with strings) – Laura / What’s New

PAT MARTINO – Close your eyes / Park Avenue Petite