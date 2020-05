Fine Cuts spéciale « Stones Throw Samples » // 12.05.20

Spéciale « Stones Throw Samples » avec un paquet d’originaux qui ont servi à créer des beats de Madlib, Dilla, MF DOOM… On parle de diggers de haute volée donc le chatouillage d’oreilles est garanti…!

On découvre aussi en début d’émission l’Ep « Songes » du rappeur Kasual Tee (aka Theoretoric) qui est sorti pendant le confinement, courez écouter ça c’est très lourd!

Tracklist:

Eds – Dépalé Kréyol / Boutey Wonm

Kasual Tee / intro / 20poor7 (feat Malik Ameer)

Dionne Warwick / You’re gonna need me

Eddie Russ – Hill where the lord hides

Gap Mangione – Diana in the autumn wind

Gil Scott-Heron – We almost lost Detroit

Jon Lucien – Maiden Voyage

Lonnie Smith – Jeannine

Maynard Ferguson – MacArthur Park

Ramsey Lewis – Julia

Ronnie Laws – Friends and strangers

Selda Bagcan – Ince Ince

Cortex – Sabbat 3

Bobby Caldwell – Carry on

Cortex – 8 Octobre 1971

The Spinners – Ain’t no price on happiness

The Miracles – Much better off

LA Carnival – The klan

Stan Kenton – Laura