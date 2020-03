Fine Cuts « Spéciale CONFINEMENT » // 17.03.20

Pour cette « spéciale CONFINEMENT » en direct du bunker, je vous ai mijoté une petite playlist qui démarre sur du DJ Harrison avec sa tape « Xmas Vault » pour voguer vers quelques horizons fat rap US avec Kasual Tee et son nouveau single, Danny?, Saba, Noname, Your old Droog… Puis on traverse les frontières pour aller du côté des anglais de Blah records King Grubb et Lee Scott…

Une fin bien à l’abri dans le terrier de Forever Pavot avec un extrait du foufou album « La Pantoufle ». Nous découvrirons aussi de quoi se nourrit l’animal au petit déjeuner: il s’agit bien souvent de l’album « Solar Flares », du norvégo-australien Sven Libaek…

Grosse dédicace mamen Yvanovitch AKA Kostia Beats pour le dernier morceau de l’émission! Il s’en vient directement du Québec, et c’est le groupe CONTRACTION tiré de l’album du même nom qui est truffé de pépites!

Tous ces sons sont écoutables sans autorisation aucune, alors faites-vous plaisir! Et pour les plus téméraires qui ont envie de se gaver du disque dur, et bien vous pouvez même télécharger le podcast!

TRACKLIST:

DJ Harrison “Xmas tape” – Christmas time is here / Skating interlude / This Christmas

DJ Harrison “Mononotes” – I gotta go to work! / soul food nostalgia / Daydreaming / Chinatown bus

Kasual Tee & Truth – No discussion

Danny? – Tattered fedora flow / Where is Danny?

Saba – In loving memory

Parcels – Lightenup

Rob – Not the end / Make it fast, make it slow

Noname – Montego Bae / Reality Check

Your Old Droog – Generations / Jewelry

Evidence – The Red Carpet

GZA – Duel of the iron mic / Living in the world today

King Grubb – Tagliatelle Sandwich

Lee Scott – Title track / Bad foot forward

Mac Miller – Blue World

Forever Pavot – la soupe à la grolle

Sven Libaek – Stella Maris

Contraction – Le chat Bruinne