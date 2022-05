Fine Cuts printanière // 10.05.22

Beaucoup de fraîcheur dans cette émission avec un 1er aperçu de l’album de DOMi & JD Beck qu’on attend avec impatience… Signé sur Apeshit, le nouveau label tenu par… Anderson Paak!…

Un petit clin d’œil aux homies Alcynoos et Parental avec de l’instrumental, puis on démarre la session rap avec le nouveau Vilma Vritra, le solide album de Kyo Hitachi qui a réuni un line-up de gala (difficile de choisir parmi tous ces poids lourds du mic) et un petit détour par le Havre avec l’album du japonais MC RYT.

Ensuite, place aux vétérans de Blackstar (Mos Def & Talib Kweli) qui se sont retrouvé sur des prods du légendaire Madlib, une petite virée hiphop/ragga avec le groupe l’Entourloop et pour finir, un épique mix de J.Rocc en hommage à Sun-Ra. Bonne écoute du podcast !

Tracklist:

DOMi & JD BECK – SMiLE

Alcynoos, Alberto Droguett & Kydual – Adventure

Parental X Dan Amozig – JOY

Vilma Vritra – Stalagmites / Stalactites / Wookey Hole / Every Evening

Kyo Hitachi – En Peuf feat Alpha Wann / JJ feat Jean Jass / César feat Danydan / Sombrero feat Nikkfurie

MC RYT – On & On / LET ME WANDER / Izakaya Style feat. Le Jules (prod & cuts Kesta)

Blackstar – O.G / My favourite band / No fear of time (feat. Yummy Bingham)

L’entourloop – Delight for old chicken / Lobster shwarama (feat. troy berkley & khoe wa) / Back in town (feat. jamalski) / Interlude / H to the Izzo

J.Rocc (Tribute to Sun-Ra) – A great tomorrow – nature’s god (oh ras!) – light the way (part 1) / Light the way (part 2) – ras march – calling all greater universe