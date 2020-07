Fine Cuts « Naomi Jazz Special » // 09.06.20

Voici le dernier podcast de l’année que je dédie à ma fille Naomi car elle est née pile poil le jour de l’émission ♥♥♥

Une spéciale Naomi donc, et une spéciale JAZZ avec pas mal de petites trouvailles comme bien sûr le retour du magicien Christophe CHASSOL, un très beau duo guitare/trompette entre Nelson Veras et Airelle Besson, et aussi un petit joyau des 70’s avec l’album « Edge of time » de la sublime Norma Winstone.

Comme on ne se refait pas, vous trouverez aussi une bonne dose de gros hiphop en début d’émission avec Parental & Godfather Don, Quelle Chris & Chris Keys… et à la fin avec un bien old school mix de Rob Swift des X-Ecutioners! Cutting with class!

Bon été à tous !!!

Playlist:

Parental & Godfather Don – Osmosis / Takin’it back / Do what I do

Quelle Chris & Chris Keys – Sacred safe feat Merryl Garbus Cavalier & Homeboy Sandman / Graphic Bleed Outs

CHASSOL – Savana, Céline, Aya / I think the game / Dribbles & Beats / Rollercoaster

Norma Winstone – Perkins Landing / Enjoy this day

Airelle Besson & Nelson Veras – O grande Amor / Body and soul

Dadisi Komolafe – Speak no Evil

Bobby Timmons – Little One

Rob Swift – Define Music / Itchy Vibes and drums / Cutting with class / The mad scientist of the turntables / Relax mode