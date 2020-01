Fine Cuts Givrée « 2020 Edition » // 21.01.2020

Bonsoir à tous et Meilleurs voeux!

Un départ soul bien fringant, une grosse session hiphop US, deux projets des homies DJ Stresh et Davu Flint, le grand retour de Yoshi Di Original qui n’est en fait jamais parti de ce rap jeu, un grand détour avec Alexandre Herer Trio, Magik Malik, Bill Bruford et une élégante fin avec Kenny Dorham qui signe sa propre épitaphe… Tout ça. Rien que pour vous, et à télécharger maintenant!

A noter!! Le concert d’Alexandre Herer Trio NUNATAQ / Pierre Mangeard LEMEDOUAI Jeudi 23/01 au Sunset/Sunside, prenez vos places!

Jimmy Briscoe & his Beavers – Sugar Brown

New Birth – Do it again

Your Old Droog – Jewelry / BDE / Desert Eagle

Gangstarr – What’s real / get together

DJ Stresh – Memory / M.A.D.E

Davu Flint – Master Splinter / God got Rhythm

The Alchemist & Budgie – A thousand Birds feat Conway & Westside Gunn / Floor Seats feat Mach Hommy

Yoshi Di Original – Jinzoningen intro / Majeur en l’air / Oogie Boogie / Soirée de ouf

Jay Rock – WIN

Alexandre Herer – Nunataq / Xp-G (dedicated to Magik Malik)

Magik Malik Fanfare XP – XP-Azathot

Bill Bruford – Hell’s Bell’s / The Abingdon Chasp

Kenny Dorham – Sunset / Dorham’s Epitaph