Fine Cuts « Finies les vacances » // 29.09.2020

Oooooh comme elles étaient douces les vacances, et comme nous avons dûmment récolté le bon son chez les différents disquaires de France et de Navarre ! (pas trop diggé outre Atlantique cet été comme vous vous en doutez…) L’activité du Fine Cutteur est comparable à celle de l’abeille consciencieuse, à ceci près que les champs de fleurs sont disponibles en quantités limitées, alors qu’il faudrait plusieurs vies de récoltant pour épuiser toutes les ressources discographiques….

Aujourd’hui, plusieurs découvertes: l’album « Flares » de l’ami Blanka qui n’est autre que l’un des membres fondateurs de l’émission, on vous conseille d’aller vous asseoir au Châtelet ces 6 et 7 Novembre qui arrivent pour écouter cette belle galette en live et avec invités!

A noter aussi dans cette émission le projet de Jazztronicz Experiment avec le compère Monomite qui a réuni une sacrée grosse équipe de zicos, l’album de Onra & Pomrad qui nous proposent une petite voltige/flashback dans les années 90 , et le grand retour chez Stones Throw du groupe QUAKERS ! Enfin !!

Tracklist:

Ernest Gold – Exodus theme

Stevie Wonder – Jungle Fever

Chet Baker – fair weather

Jean-Luc Ponty – Mirage

Thelonious Monk – ruby, my dear

Stan Kenton – Eager Beaver

Gato Barbieri – Tupac Amaru

James Brown – Get on the good foot

Blanka Flares piano lesson / moon dance

Jazztronicz Experiment – 151 / wintergreen / bluesology / don’t trust the hype / Fractals

Dred Scott – Smile

Onra & Pomrad OXP – Swish

Flo Milli – Beef FloMix / like that bitch

Conway – Lemon (feat Method Man)

Your old droog – Stillwell baby

Little Brother – The becoming

Quakers « heavy tremors » – I know / the gravy / Meditation / Magic / Power struggle / Boogie electric / Low gear /

Rocé – Le métèque