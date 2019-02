Fine Cuts feat EDS. / 22.01.19

On vous présente aujourd’hui quelques exclus du livre-album du rappeur EDS., « La caresse d’une feuille de canne », un beau tribute à Galt MacDermot fait par Souleance, le dernier projet instrumental du homie Jostereo « Beyond the golden door », plus quelques sons ricains déjà classiques comme Oddisee, Homeboy Sandman, Quakers, Ivan Ave, Doppelgangaz… Et comme d’hab un peu de soul/jazz pour finir l’émission!

Tracklist:

Waldir Calmon – Airport Love Theme

EDS. – Dépalé Kreyol / A.O.C / Boutey Wonm

Souleance – War Souvenir / Real Love / Love & Sorrows / Who is Galt

Hec Dolo – I come to save you / Let my people go / Hurt so bad

Homeboy Sandman – Refugee / Enough

Jostereo – Note to Elves / Wassup / Gravity Daggers

Oddisee – Chocolate city dreaming / Headnodz

Quakers – I like to dance / Rock my soul

Ivan Ave – Move / The circle

Doppelgangaz – Wench Rench

Action Bronson – Rare Chandeliers / Sylvester Lundgren

Stevie Wonder – How can you believe

The Urbie Green 6tet – Django

Waldir Calmon – Afro Son / Zorra

The Sylvers – Wish that I could talk to you

The Jackson 5 – What you don’t know