Few Tips #7 – Flore (25/01/2021)

Pour le premier épisode de l’année 2021, on était avec flore, musicienne, enseignante en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) certifiée Ableton Live et boss de son label polaarsounds basé à Lyon. Son dernier album « Rituals » paru en 2020 est retrouvable sur son bandcamp floremusic.bandcamp.com/ ou ses lives audio-visuels avec son camarade WSK sur youtube : www.youtube.com/watch?v=RI75oiD6tCA

Entre autres écoutes avec elle des dernières sorties musicales qui ont nous ont marqués, la découverte en exclu de la prochaine sortie polaarsounds par snakeleserpent et le dernier vernacularmusic par ashyl-music et clery-vernacular, on y discute de son parcours, ses nombreux projets artistiques et ses conseils pour l’avenir lors de l’introduction et d’un entretien plus ouvert en clôture d’émission.

TRAX :

flore – Coded Language (Polaar 2020)

Chavinsky – Baby (Lobster Theremin 2020)

Against All Logic – Illusions of Shameless Abundance (feat. Lydia Lunch) (Other People 2020)

D Double E & Skepta – Don (Dirty)

Koloah – Anorak (Hyperboloid 2021)

Donato Dozzy – Tao (Samurai Music 2020)

Jimmy Edgar & Danny Brown – Get Up (Innovative Leisure Records 2020)

Digital & Outrage – Kingdom (Metalheadz 2020)

ashyl-music – Ruthless (ft. clery-vernacular) (vernacularmusic 2021)

SNKLS – Matin Shape (à venir sur polaarsounds Mars 2021)

flore – A Mood Of Emergency (Polaar 2020)

