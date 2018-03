Festival Écarts – Edition 2018

FGO–Barbara, l’Institut des Cultures d’Islam et leurs partenaires présentent la huitième édition du Festival Magic Barbès. ‪Du 3 au 8 avril 2018, cet événement né dans le quartier de la Goutte d’Or, met à l’honneur les Utopies.

D’Afrique, d’Irak ou de Paris, les artistes inventent des mondes, inversent les systèmes de valeurs, créent des sociétés meilleures et rêvent éveillés. Avec Magic Barbès, laissez-vous surprendre par les œuvres libres et décomplexées de créateurs qui rendent possibles les impensables d’hier et d’aujourd’hui. Explorez le monde Afro Utopique de Nadia Valentine, dansez sur les rythmes d’une fanfare afro-féminine, sur l’afro house de Batuk et allez jusqu’au bout de la nuit avec la team de Boukan Records, dessinez une planète terre idyllique, partez sur les traces des mythiques jardins suspendus de Babylone et vivez les Mille et Une nuits en technicolor …

Le temps d’une semaine, les artistes de Magic Barbès – Utopies prendront possession de vos imaginaires !

———

Festival Magic Barbès Utopies

Au coeur de la Goutte d’Or

Du Mardi 3 au dimanche 8 avril 2018

→ Infos : www.magic-barbes.org

→ Événement Facebook Global : https://www.facebook.com/ events/150676205622659

———

FGO-Barbara, Institut des Cultures d’Islam

w/ Collectif4c, Olympic Café, La table ouverte, La Régulière, Salle Saint Bruno Ssb, Echomusee – Goutte d’Or , Xerographes Editions, Home Sweet Momes

🔶 Mohamed Lamouri, Chanteur de Paris & GROUPE MOSTLA

🔸 https:// almost-musique.bandcamp.com /album/chanteur-de-paris

Mohamed Lamouri, légende souterraine de Paris, joue son raï sentimental depuis une décennie sur la ligne 2 du métro parisien, entre Père Lachaise et Courcelles. Pour la première fois à Paris, il se produit en spectacle accompagné du Groupe Mostla (Baron Rétif, Mocke et Charlie O.), pour un concert de musique-monde – beaucoup d’âme, de soul, de pop, et de groove.

🔶 BaBa ZuLa

🔸 https://youtu.be/ d9HG48GRnM0

Créé à Istanbul en 1996, Baba Zula est constitué de Levent Akman (percussion, rhythm machines,toys), Murat Ertel (saz and other strings,vocal), et du joueur de darbuka Coşar Kamçı qui a remplacé Emre Onel in 2005. BaBa Zula a ajouté l’artiste dessinatrice Ceren Oykut sur ses live en 2004. Sa présence sur scène a ajouté un aspect visuel important aux performances de Baba Zula.

Baba Zula est un groupe de scène par excellence qui cherche à présenter à son public un spectacle live unique. Généralement, leurs performances sont des mélanges de styles artistiques incluant musique, danse du ventre, costumes, poésie, théâtre, dessin et font vivre au spectateur une expérience audiovisuelle inoubliable.

En mixant des instruments orientaux comme le darbuka, le saz électrique, les cuillères en bois, avec de l’électronique moderne, BaBa Zula crée son propre son qu’ils définissent comme du « Dub Oriental ». Alors que le ney (flûte) représente la tradition Sufi Islamique ancienne, et la clarinette symbolise la musique Turque Gypsie, le saz électrique et les cuillères en bois sont les références musicales de la Turquie originelle qui depuis l’époque pré-islamique, les temps chamaniques, à travers l’Anatolie a traversé les époques jusqu’à l’Istanbul d’aujourd’hui.

Malgré l’impression que peut donner le terme de « Dub Oriental », la musique de Baba Zula est en fait assez proche du rock’n’roll des années 60. Baba Zula nous fait partager leur héritage culturel à travers leur musique, une musique née à Istanbul et influencé par la mémoire d’Istanbul transmise d’une génération à l’autre.

▷▷▷BAR

Boire & manger : 🍺🍷: vin, bières, softs § sandwichs

Demi min : 3€ min et pinte min 5€ min

▷▷▷TARIF

→ Prévente 10€

→ Sur place : 12€

Là : http://bit.ly/2FAZXVE

▷▷▷ Infos pratiques

FGO-Barbara – 1 rue Fleury 75018 Paris

01 53 09 30 70

🚋 : Métro Barbès Rochechouart, La Chapelle, Gare du Nord

+ d’infos : http://bit.ly/2HPEQQb

▷▷▷ Concours

Radio Campus Paris vous fait gagner vos places. Pour tenter votre chance envoyez un mail à concours @radiocampusparis.org