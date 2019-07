Face aux murs // Swed Oner et ses portraits // 22.07.19

Il tire leur portrait en grand, sur des murs à côté desquels ils attendent, nous passons, ils vivent. Swed Oner vient nous parler de son travail, et notamment de son projet Support your local homeless.

Dans différentes villes, au gré des rencontres, ils peint des personnes sans domicile fixe sur les façades de leur quartier, une passe d’arme contre notre indifférence, et pour les invisibles.

Nous nous sommes également essayé au pochoir, avec une désinvolture tout à fait boboisante.

Face aux murs est un podcast mensuel sur le street-art de Radio Campus Paris.

