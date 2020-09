Euroscope #21 / La Biélorussie

Troisième saison pour Euroscope ! Et pour bien démarrer cette nouvelle année, masques sur le nez et distance physique respectée, on part en Biélorussie, où la réélection pour un sixième mandat du président Alexandre Loukachenko suscite de vives contestations qui pourraient bien mener à sa chute…

On en parle avec Anna Zadora, docteure en sciences politiques et spécialiste de la Biélorussie, chercheuse associée à l’Université de Strasbourg.

Dans le reste de l’émission, on a aussi parlé cinéma allemand, coronavirus (bien sûr) et 5G…

Présentation : Antoine Guiziou, Hugo Passard / Réalisation : Simon Marry / Chroniques : Perrine Val, Mathis Joubert, Lucie Brillanceau