EUROSCOPE #18 // SPECIALE CONFINEMENT

A l’heure du second (et non deuxième, espérons-le !) confinement, revenons un peu dans le temps lors du premier où se mélangeaient incertitudes, excitations et crises existentielles. (C’est d’ailleurs plutôt vers cette dernière perception que se penche ce bis repetita actuel à l’horizon imperceptible…)

Alors que la première crise (sanitaire, elle) a frappé de plein fouet tout le continent, l’équipe d’Euroscope a rendu visite virtuellement à nos amis à travers toute l’Europe ! Voici leurs témoignages !

Présentation : Hugo Passard / Entretiens : Antoine Guiziou & Lucie Brillanceau / Chroniques : Mathis Joubert, Lucie Brillanceau, Perrine Val / Reportage : Thomas Guillot



Un très grand merci à Elia, Claire, Gerold, Mathilde, Ross, Adela, Amine et Lou pour leurs témoignages !