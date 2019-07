Euroscope #10 / Musique

Pour la dernière (de la saison !), et comme c’était le 21 juin, on a parlé musique dans Euroscope ! Et pour ça, on recevait deux invités hétéroclites : Benjamin Moreau, fondateur et président du site radiooooo.com et Philippe Brandeis, directeur des études musicales et de la recherche au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris.

Mais ce n’est pas tout puisque la bande de chroniqueurs d’Euroscope était au grand complet pour parler, pêle-mêle, de football féminin, d’Eurovision (feat. Patrick Balkany), de « straight pride », de réseaux culturels européens…

Stay tuned, car on revient dès octobre pour de nouveaux épisodes !

Présentation : Antoine Guiziou & Hugo Passard / Chroniques : Marie Bauduin, Sylvain Hamanaka, Mathis Joubert, Mathilde Prévost & Lola / Réalisation : Antonin Simard