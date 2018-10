EPS – Booty Shake & Krump, sport & fête // 05.10.2018

Premier épisode de la première saison de la nouvelle émission sport de Radio Campus Paris. Et il y avait comme une ambiance de fête. La fête et le sport ce n’est pas que la troisième mi-temps. Comment vivre son sport comme une fête ? Pour inaugurer l’émission des invité à la mesure de la fête. Patricia Badin, Julien Wreslter et Hugo ( aka : Prince Baby G Hugo Tiger) ont partagé leurs expériences du sport au micro de Radio Campus Paris. Ils sont danseurs de Booty Shake et de Krump.

L’émission Physique et Sportive c’est aussi une bande de copain qui se retrouvent derrière le gymnase pour rigoler ensemble et parler de sport ! Les chroniqueurs François, Nicolas, Anna, Carole et Loïc ont parlé actualité sportive, féminisme, handisport, courses dans la boue ! et oui et le sujet inévitable de l’actualité sportive des 60 dernières année : les tétons des athlètes !

Travailler son corps et son esprit pour s’accepter, cela peut paraître galvauder au milieu des discours « bien-être » et de la mode du développement personnel. Les sportifs présents sur le plateau le vivent de manière concrète et en parlent avec nous. Peut-on faire faire ce que l’on veut à notre corps ? que ressent-on lorsqu’on isole le mouvement d’un muscle ?

Une émission pour faire le tour du corps et du sport !

Pour rester un lien :

Courir dans la boue ; ou découvrir des sportifs : Raphael Varane, Ngolo Kante, Marianne Mako, Cyril Moré, Mathieu Thomas et Timothé Adolphe…

Emission réalisée par les soins d’Ugolin Crépin-Leblond, préparée et animée par Lou Hervier avec l’aide et le travail d’Erwan Duchateau, Anna Péant, Nicolas Baril, Carole Chomel, François Leroy et Loïc.