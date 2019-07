EPF Spécial été : Futures of Love

Pour son émission estivale, En Pleines Formes propose une promenade dans l’exposition « Futures of Love », aux Magasins Généraux (Pantin), jusqu’au 20 octobre 2019.

En compagnie des commissaires (Anna Labouze, Keimis Henri), et de plusieurs artistes de la sélection (Ben Elliott, Cindy Coutant, Jean Claracq), nous nous plongerons dans les méandre de cette exposition qui entend interroger les futurs de l’amour et de la sexualité, au prisme des nouvelles technologies et des mutations des représentations collectives.