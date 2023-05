EP04 : Fela in Lagos

Pour ce quatrième épisode, Boites Noires, une proposition de Lucas Lazo & Willy Robert, mise en onde par Manon Brimaud, nous débarque à Lagos dans un Nigéria effervescent et au cœur d’une époque des plus intenses.

Nous déambulerons dans les quartiers de Yaba, Mushin, ou encore Surulere, à la faveur de nuits moites et arrosées. Suivons les oiseaux de nuits croisés en chemin, qui, en poussant la porte de clubs ou des musiciens pétris de talents jouent jusqu’au petit matin, s’échappent de la course effrénée dans laquelle est plongé le pays.

Essor économique, agitation culturelle, tourmente politique… la nation la plus peuplée du continent africain, dopée aux barils de bruts et tranquilisée à coup de crosse de fusil, vit dans le dernier tiers du 20e siècle des heures fiévreuses et agitées. Sur fond de violence interethnique, de guerre au Biafra et de brutalité sociale, dictateurs militaires et démocrates éphémères se succèdent au palais présidentiel…

Face à ces hommes et leur excès de médiocrité, un personnage principal émerge… Un homme d’une envergure phénoménale que l’histoire globale retiendra : le seul et à jamais unique « black president »… Un titre qu’il obtint sans jamais s’asseoir sur aucun trône politique, mais en ayant mené une lutte armée incomparable et forgé une réponse inédite à la violence étatique : créer un rythme, un son, l’afrobeat.

Suivez-moi sur les traces de celui qui a fait du club un temple, et du temple une arène politique. Venez passer la nuit dans ses lieux de fêtes sanctifiés, plusieurs fois ressuscités, et constatez vous-même qu’une existence de clubs peut-être une existence de luttes. Car comme Fela Kuti aimait à le dire lui-même : « Music is the weapon »