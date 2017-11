Je retrouve Bogotá et son séduisant chaos, pour m’y installer. Cette ville met du temps à s’apprivoiser, et je me trace petit à petit un chemin en son sein….tout en explorant avec mon colocataire William un concept clé de la société colombienne : « No hay que dar papaya ».

Musique :

La 33 – Me quedo

Sidestepper – Mas papaya