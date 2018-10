À l’occasion de « L’invitation au musée« , programme de rencontres entre les arts visuels et vivants, organisé cet automne par le Centre National de la danse, En Pleines Formes s’intéresse ce mois-ci au travail de Louise Hervé et Chloé Maillet, deux artistes performeuses qui questionnent précisément le musée comme lieu d’exposition, et la visite guidée comme format de connaissance.

Animation et Interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo

Réalisation : Lorna Bihi