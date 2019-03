En Pleines Formes 17/03/2019 : Art, design et vivant

En ce mois de mars, En Pleines Formes s’interroge sur les différents usages par les artistes, designers et chercheurs du vivant, du biologique, de l’organique. La dialectique du naturel et l’artificiel étant au centre de nombreux débats contemporains autour de l’anthropocène, du rapport de l’individu à son environnement, des possibilités comme des risques impliqués par les « progrès » de la technologie.

Pour aborder ces différentes questions, nous avons reçu Olivier Zeitoun, co-commissaire avec Marie-Ange Brayer de l’exposition « La Fabrique du vivant » dans le cadre de la 3e édition du programme « Mutation-Création » au Centre Pompidou (jusqu’au 15 avril); Hugo Deverchère, artiste vidéaste, et qui participe à l’exposition collective « Sans gravité » se tient jusqu’au 22 juin à l’Ardenome (Avignon), et le jeune chercheur Joshua De Paiva, contributeur de la revue Billebaude et rédigeant la thèse « Ce que le vivant fait à l’art, les enjeux esthétiques et écologiques des rencontres avec le vivant dans l’art actuel ».

Animation et Interview: Henri Guette, Flore Di Sciullo

Réalisation : Jonathan Landau