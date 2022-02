En Pleines Formes 13/02/2022 : Bruno Serralongue

À l’occasion de son exposition Pour la vie au Frac Île-de-France/Le Plateau, nous recevons En Pleines Formes reçoit mois-ci le photographe Bruno Serralongue.

Dans cette exposition on trouve des images des années 1990, à partir desquelles Bruno Serralongue a commencé sa carrière d’artiste jusqu’à aujourd’hui, mais cette exposition entretient un rapport au temps plus complexe qu’elle n’en a l’air. Rétrospective partiale : elle prend le parti des portraits et des rencontres. En 1996, après être sorti de l’ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles et de la Villa Arson, Bruno Serralongue part à la rencontre des zapatistes du Chiapa réunis pour la rencontre intercontinentale pour l’Humanité et contre le Néolibéralisme. Il part avec l’idée de développer son travail sur la construction de l’image médiatique et sur l’information mais sur place la rencontre de personnalité et le contexte politique crée un déplacement dans son travail. Si dans la série des Faits Divers débutée en 1993 il retournait le lendemain sur les lieux des événements heureux ou malheureux, cocasse ou tragique, il rencontre cette fois l’actualité. A Nice, il avait commencé à travailler à la chambre et cette pratique qui demande un plus long temps de pose et un autre investissement dans le moment ne le quitte plus. On ne peut pas faire une photo en passant dit-il même en ouvrant à d’autres techniques, notamment numériques, ces dernières années.

Photographe ou témoin volontaire, Bruno Serralongue n’use pas de passe droit journalistique et n’accède pas aux premiers rangs ; il montre les évènements depuis la place de tout un chacun la rue pour la série des Manifestations en 1995-96. On voit l’histoire en train de s’écrire comme Fabrice del Dongo pris en pleine bataille napoléonienne dans La Chartreuse de Parme, sans parvenir à rien distinguer. Au travers du travail de Bruno Serralongue, on assiste à la fabrication médiatique de l’événement. L’histoire batailles a été remise en question par l’école des Annales qui a cherché à fournir une histoire de la société plus complexe.

L’exposition “Pour la vie” présenté au Frac Ile de France, propose des portraits de groupe ou d’individus engagés, des portraits de présences et de luttes.

Animation & Interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo