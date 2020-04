En Pleines Formes 12/04 : arts confinés

Ce mois-ci dans En Pleines Formes, on fait le point sur les conséquences du confinement sur l’art contemporain. Les initiatives pour les arts pleuvent, entre les visites virtuelles de musée, le # artsconfinés sur les réseaux sociaux, la plateforme « culture chez nous » du ministère de la culture, le festival « arts confinés » sur le site Agora.off , ou encore la cartographie de tous les contenus accessibles en ligne, réalisée par Nina Léger et Hélène Giannecchini Alors comment faire public ? Comment maintenir du lien entre artistes, publics, institutions ? Quelles conséquences à court et moyen terme pour les institutions, les galeries? Comment les artistes s’adaptent-ils, sans accès à leur atelier?

Au programme de cette émission : une conversation croisée entre Stéphane Corréard (Galerie Leove&co, Salon Galeristes) et Marine Vazzoler (Le Quotidien de l’art), des entretiens avec les artistes Yue Yuan, Nathanaëlle Herbelin, Louis Clais et Marie Gleize, une réflexion sur les artistes privés d’exposition avec le Collectif Fantôme, et des lectures de La vie mode d’emploi et de Chez soi, une apologie de l’espace domestique.

Bonne écoute!

Animation et Interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo

Chronique : Ana Bordenave

Lectures : Élodie Hervier, Jonathan Landau