En Pleines Formes 09/06/2019 : La carte postale

Pour sa dernière émission de la saison, En Pleines Formes prépare ses valises estivales, et vous propose de partir sur la route des vacances et de réfléchir sur un objet si familier de nos vacances et détourné par les artistes: la carte postale.

La carte postale, pour son rapport texte image, sa dimension intime, vernaculaire, sa circulation entre des espaces privés et publics, fascine bien entendu les historiens de l’art, (si l’on pense à la fameuse photo de Malraux devant son impressionnante collection de carte postale), les écrivains (évoquons les ‘243 cartes postales’ de Georges Perec) ; et bien sûr, les artistes, dont les saisissements de la carte postale recoupent une grande variété de pratiques : collections, écriture poétique à leur verso, appropriation, création sur un format carte postale, pratiques épistolaires à plusieurs…

Citons par exemple la New York Correspondance School fondée par Ray Jonshon, les correspondances entre les membres de Fluxus, les cartes postales pour le moins minimalistes envoyées par On Kawara à ses collectionneurs, et ce sans mentionner les artistes qui créent eux même des carte postales, se saisissant du défi du petit format et de la finesse du support, comme Françoise Janicot, Bernard Quentin ou Hervé Fischer. Citons aussi les cartes postales compilées par Martin Parr dans son ouvrage Boring Postcards USA, ou celles photographiées dans les kiosques par Luigi Ghiri.

Quelles sont les potentialités esthétiques de la cartes postales ? De quelles manières les artistes s’en servent-ils aujourd’hui ? Dans quelle mesure la carte postale se situe-t-elle à mi-chemin entre l’archive et la fiction, entre l’œuvre et le document ? Trois invitées viennent aujourd’hui nous parler de la carte postale et ses affinités avec la création contemporaines : Marie Boivent, maître de conférence à Rennes 2, et auteur de plusieurs textes sur la carte postale et le mail art; Magali Nachtergael, maître de conférence à Paris 13 et commissaire avec Anne Reverseau de l’exposition « Cartes postales, nouvelles d’un monde rêvé« , à Arles dans le cadre des Rencontres de la photographie, et Valérie Mrejen, dont le travail questionne depuis longtemps la carte postale comme archive, comme trace de récit intime et comme objet singulier, notamment dans sa récente exposition « Lettre à un inconnu » à la galerie Anne-Sarah Bénichou. Côté chroniques, il était encore question de cartes postales, telles que mobilisées dans la somme graphique et éditoriale d’Irma Boom.

Enfin, nous avons vogué au gré des conseils de lecture et d’exposition : rendez-vous à Bétonsalon pour l’exposition Jean-Charles de Quillacq, ainsi qu’en librairie pour consulter l’ouvrage de Marie-José Mondzain, Confiscations, des mots des images et du temps.

—

Animation & Interview : Flore Di Sciullo, Henri Guette

Chroniques : Odilon Coutarel, Julie Ackerman, Fériel Boushaki

Réalisation : Lorna Bihi