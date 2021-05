En Pleines Formes 09/05/2021 : Les expositions du MAM de Paris

Pour célébrer la réouverture prochaine des lieux culturels, En Pleines Formes a déplacé son plateau depuis le Musée d’Art Moderne de Paris afin de converser avec les commissaires de trois des expositions qui y seront visibles à la réouverture le 19 mai :

Odile Burluraux, co-commissaire, avec Suzana Sousa, de l’exposition « The Power of My Hands. Afrique(s) : Artistes Femmes » qui fait partie de la manifestation culturelle « Africa 2020 » et est ouverte jusqu’au 22 août 2021.

Fanny Schulmann, commissaire de l’exposition « Sarah Moon, Passé/Présent« , ouverte jusqu’au 4 juillet 2021

Jessica Castex, commissaire de l’exposition « Hubert Duprat« , ouverte jusqu’au 27 juin 2021

Animation & entretiens – Flore Di Sciullo & Henri Guette

Réalisation – Shani Riou & Jonathan Carasse