En juillet dernier, une étude israélienne a révélé qu’en 40 ans, le nombre de spermatozoïdes a chuté de moitié chez les hommes occidentaux. Un déclin qui s’expliquerait en partie par le mode de vie des populations occidentales : perturbateurs endocriniens, pollution, pesticides, chimiothérapies… On est tous exposé.e.s à un joyeux cocktail qui représente une menace sérieuse pour notre capacité à faire des enfants plus tard, et plus largement pour notre santé.

S’il est encore difficile de parler de baisse de fertilité, qu’en sera-t-il dans quelques décennies ? Doit-on s’en alarmer ? Arrivera-t-on aux scénarios dystopiques de récits tels que Le Meilleur des Mondes de Huxley (1932), du film d’Alberto Cuarón, Les Fils de l’Homme (2006), ou encore plus récemment de la série The Handmaid’s Tale (La servante écarlate, en français), adapté du livre de Margaret Atwood, sorti en 1985 ?

Face à ces questions, l’équipe d’En Futur Simone a voulu des réponses pour voir de quoi demain sera fait. Clément, au volant, va t’emmener en 2067 pour te montrer à quoi ça pourrait ressembler. Lucie, elle, a choisi de t’expliquer à quel point les problèmes de fertilité ne datent pas d’hier, et combien les mythes et croyances pour y répondre ont la peau dure. Elle va aussi décrypter pour toi la série The Handmaid’s Tale et t’expliquer en quoi ce scénario qui nous paraît impossible n’est pas tant éloigné de nous. Et Philippe a été à la rencontre d’un médecin pour en savoir plus sur les ondes électromagnétiques et l’impact qu’elle pourrait avoir sur ta fertilité.

Le tout en compagnie du Docteur Charlotte Sonigo, spécialisée dans la Médecine de la Reproduction, et dont les travaux de recherche sont consacrés à la préservation de la fertilité (sous la direction du Professeur Grynberg). Car, si l’idée selon laquelle nous pourrions tous devenir stériles dans un futur proche ou lointain ne relève pas de l’impossible, quels pourraient être les moyens de contrecarrer ce possible fléau à venir ? Allez, en futur Simone !

(Émission présentée par Clément Plantureux, entouré des journalistes Lucie Rondou et Philippe Peyre. Merci à Léa Méraud pour la réalisation).