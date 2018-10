En Futur Simone #9 – Les archéologues du futur // 11.10.18

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Quelles traces allons-nous laisser? Les lieux, les objets, les monuments, les écrits ou encore les données numériques… qu’est-ce qui va rester de tout ça ?

Beaucoup de questions autour du futur de l’archéologie… Pour y répondre on accueillera d’ici un petit quart d’heure Emilie Fouquet, responsable des expositions au musée archéologique Archéa à Louvre… Le site vient d’accueillir l’exposition Futur antérieur… ou en deux mots comment les archéologues de l’an 4003 vont-ils interpréter les traces qu’on aura laissé de notre passage sur terre…

Au programme également ce soir : on va avoir la chronique fiction de Clément et une chronique, que dis-je, deux chroniques de Ben ! Mais on entendra aussi les pépites d’or de nos nouveaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices : le micro-trottoir de Nina, le reportage de Julien et les captations sonores de Lara.…