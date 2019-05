En Futur Simone #15 – L’Union européenne du futur // 23.05.2019

À quoi devrait ressembler l’Union européenne du futur ? Adieu Schengen, Erasmus, l’Euro et chacun de son côté ou au contraire, bonjour les États-Unis d’Europe ? Faudrait-il un ou une présidente de l’Union européenne élue au suffrage universel direct ? À l’occasion des élections européennes du 26 mai 2019, Simone pose toutes les questions que vous vous posez à Marie Trélat, chargée de la communication des Jeunes européens-France, une association qui œuvre à remettre du lien entre les jeunes et l’Union européenne. Car les 18-25 sont celles et ceux qui s’abstiennent le plus à ces élections et près de 7 jeunes du 10 disent n’y voir aucun intérêt. Pourquoi ? Comment inverser la tendance ?

