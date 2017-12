Radio Cardeurs Paris // 06.02.16

A la nuit tombée, quand le vent s’apaise, les Cardeurs vous font découvrir la face cachée d’un quartier parisien méconnu en pleine mutation. Dans les dédales d’une architecture chimérique, reliez la ville basse à la ville haute, découvrez les origines d’un quartier utopique à la frontière du réel et de la science fiction. Une vision fantastique du dernier grand chantier urbain de Paris intra muros traité comme un décor de film avec projections d’images et personnages, émission live et reportages…

Qui décide du sens du vent ?

Le 6 février, dans le cadre de Paris Face Cachée, la compagnie Ici Même a proposé une visite du quartier Saint-Blaise hors du commun : un ciné-parcours nocturne avec projections d’images et personnages tirés du film Airpost (le film muet et musical réalisé dans le quartier) et une émission en public et en direct sur les ondes de Radio Campus Paris.

Le temps d’une soirée, le 93.9FM est devenu Radio Cardeurs Paris : quatre heures de reportages, de poésie, de réflexion autour de l’évolution du quartier et de son architecture.

Ecoutez et partez à la découverte de ce quartier populaire du vingtième arrondissement, qui figure parmi les plus denses d’Europe. Le quartier Saint-Blaise est l’un de ces faubourgs parisiens en proie à de nombreuses restructurations urbaines, dont les recoins encore emplis de secrets se laissent explorer une fois le soleil couché, lorsque l’abstrait se mêle au palpable…

◄ Les Cardeurs à cœur ouvert, histoire de Saint-Blaise ►

◄ Un quartier dense, un quartier jeune ►

◄ Histoire du domaine de Bagnolet et colombophilie ►

◄ L’Ombre et les femmes de Saint-Blaise ►

◄ Urbanisme de dalle et interviews des Juliettes ►

◄ Juliette, l’Ombre et la ville imaginaire ►





◄ Flux calme et volupté, végétaliser le quartier ►

◄ Le vent, l’avenir et la jeunesse ►

« RADIO CARDEURS PARIS » / conception : Mark ETC, Nicolas LAVERGNE, Terence MEUNIER. Réalisation : Corentin KERDRAON. Rédactrice en chef : Elsa LANDARD. Responsable technique : Victor TESTIER.

Au micro : Jean-Charles DI ZAZZO, Charles-Henri DESPEIGNES, Mark ETC, Patrick FARBIAZ, Elsa LANDARD, Yann LE BOURLIGU, Nicolas LAVERGNE, Céline NAJI, Jacques NORGEVILLE.

Habillage sonore : Terence MEUNIER. A la console : Corentin KERDRAON, Victor TESTIER, Christophe DA CUNHA.

Sujets et textes : Mark ETC, Elsa LANDARD. Reportages : Clotilde AUDOLLENT, Justine AZZOUZ, Léa CAPUANO, Charles-Henri DESPEIGNES, Xenia IVANOVA, Elsa LANDARD, Bastien LANDIER, Juliette MEDEVIELLE, Anna PEAN, Marcela Lopez ROMERO.

Photos : Eve GUIRAUD