ÉCHAPPÉES FERROVIAIRES : EN VELORAIL DANS L’ETAMPOIS // 04.05.23

SAISON 1 – Episode 9

Avez-vous déjà entendu parler du vélorail de la Juine en Essonne ? Dans le dernier épisode d’Echappées Ferroviaires, Hugo & Alicia ont eu l’opportunité de tester cette expérience unique accompagnés par Phillipe Rainsant, le gestionnaire du vélorail.

Cette activité originale et ludique vous permettra de découvrir la campagne environnante d’une manière totalement nouvelle entre villages et forêts sur l’ancienne ligne de Paris-Austerlitz à Pithiviers, en pédalant le long d’une voie ferrée désaffectée sur 6km (deux parcours possibles). En plus de l’aspect sportif, le vélorail de la Juine est une belle occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, et de créer des souvenirs inoubliables !

Envie de vivre une expérience inoubliable en pleine nature ? Ne manquez pas l’aventure du vélorail de la Juine en Essonne ! Pour réserver, rendez-vous sur le site-web : veloraildelajuine.fr. Des créneaux sont disponibles plusieurs fois par jour, tous les jours pendant les vacances scolaires. Le tarif est de 42 euros par vélorail, pour jusqu’à 6 personnes (4 adultes et 2 enfants, ou 5 adultes maximum). Cette activité est accessible à tous les publics. Vous pourrez également profiter de produits locaux pour une pause pique-nique sur place, au niveau de la zone de départ.

🚅 Comment y aller ? Accessible par le RER C, gare de Saint-Martin d’Etampes, puis bus.

Le concept de l’émission est simple, on vous amène un jeudi par mois (re)découvrir l’Île-de-France avec votre pass Navigo. Rendez-vous le 1er juin 2023 pour la dernière échappée ferroviaire de la saison (des surprises sont à prévoir) !

