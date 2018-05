Soundtrack : Mai (création originale pour Douze) – Raven

Mai, du lat. maius – « plus grand », troisième mois de l’année chez les Romains, célébrant Maia, déesse de la fertilité et du printemps, de la croissance.

Croissance des plantes, mais aussi des idées, énergie renouvelée. En mai, on fait ce qu’il nous plait, et on n’oublie pas de dire tout ce qui nous déplaît, aussi.

Mai est unique en son genre par son court nom, et par tout ce qu’il nous réserve de violemment intense.

© Léa Signe